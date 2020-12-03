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В Италии запретили перемещения между регионами на Рождество

Автор: РБК-Украина

Правительство Италии запретило перемещаться между регионами страны на рождественские праздники. Ограничение будет действовать в период с 21 декабря по 6 января.

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Об этом сообщает Corriere Della Sera.

"С 21 декабря 2020 года по 6 января 2021 года запрещается любое передвижение в пределах национальной территории между территориями разных областей или автономных провинций", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 25 и 26 декабря 2020 года и 1 января 2021 года также запрещается любое передвижение между муниципалитетами. Однако в правительстве сделали исключение для поездок на работу, в медучреждения и по срочной необходимости.

В Италии в настоящее время действуют три зоны риска, и она находится в карантине. В красных зонах итальянцы должны как можно больше оставаться дома. Однако до сих пор разрешалось перемещаться между желтыми зонами.

Напомним, ранее правительство Италии ввело комендантский час на всей территории страны. Новые ограничения начали действовать с 4 ноября и продлятся как минимум месяц.

Кроме того, премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные ограничения, поскольку в стране растет количество зараженных COVID-19.

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