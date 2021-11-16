В Италии задержали более сотни участников мафиозного синдиката

В Италии правоохранители задержали более сотни человек, которые были членами мафии. В стране борются с большой группировкой "Ндрангета".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Отмечается, что спецоперации проводились в нескольких регионах страны:
Все задержанные были членами клана "Моле" группировки "Ндрангета".
Преступникам уже выдвинули подозрения в вымогательстве, незаконном хранении оружия, торговле, производстве и сбыту наркотиков, а также в мошенничестве.
Министр внутренних дел Италии Лучана Ламоргезе одобрительно оценила проведение спецоперации правоохранителями.