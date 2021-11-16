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В Италии задержали более сотни участников мафиозного синдиката

Автор: Сергей Пышкин

В Италии правоохранители задержали более сотни человек, которые были членами мафии. В стране борются с большой группировкой "Ндрангета".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что спецоперации проводились в нескольких регионах страны:

  • Калабрии;
  • Тоскане;
  • Ломбардии.

Все задержанные были членами клана "Моле" группировки "Ндрангета".

Преступникам уже выдвинули подозрения в вымогательстве, незаконном хранении оружия, торговле, производстве и сбыту наркотиков, а также в мошенничестве.

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламоргезе одобрительно оценила проведение спецоперации правоохранителями.

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Италия