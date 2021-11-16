В Італії затримали більше сотні учасників мафіозного синдикату

В Італії правоохоронці затримали більше сотні людей, які були членами мафії. В країні борються з великим угрупування "Ндрангета".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Зазначається, що спецоперації проводилися в декількох регіонах країни:
Усі затримані були членами клану "Моле" угрупування "Ндрангета".
Злочинцям вже висунули підозри у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі, виробництві та збуту наркотиків, а також у шахрайстві.
Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе схвально оцінила проведення спецоперації правоохоронцями.