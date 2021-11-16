RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Італії затримали більше сотні учасників мафіозного синдикату

Автор: Сергій Пишкін

В Італії правоохоронці затримали більше сотні людей, які були членами мафії. В країні борються з великим угрупування "Ндрангета".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зазначається, що спецоперації проводилися в декількох регіонах країни:

  • Калабрії;
  • Тоскані;
  • Ломбардії.

Усі затримані були членами клану "Моле" угрупування "Ндрангета".

Злочинцям вже висунули підозри у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі, виробництві та збуту наркотиків, а також у шахрайстві.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе схвально оцінила проведення спецоперації правоохоронцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія