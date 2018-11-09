В Італії запровадили надзвичайний стан у постраждалих від негоди регіонах

Фото: повінь на Сицилії (twitter.com/messina_oggi)

Режим надзвичайного стану запровадили в Калабрії, Емілії-Романьї, Фріулі-Венеції-Джулії, Лаціо, Лігурії, Ломбардії, Сардинії Сицилії, Тоскані, Венето та Трентіно - Альто-Адідже

Через негоду в Італії запровадили надзвичайний стан у регіонах країни, які найбільше постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розпорядження італійського уряду.

"Рада міністрів Італії запровадила надзвичайний стан у регіонах країни, що постраждали від сильних дощів та повеней", - йдеться у повідомленні уряду.

Режим надзвичайного стану запровадили в Калабрії, Емілії-Романьї, Фріулі-Венеції-Джулії, Лаціо, Лігурії, Ломбардії, Сардинії Сицилії, Тоскані, Венето та Трентіно - Альто-Адідже.

Як зазначають, негода не полишає місто Портофіно.

"Через вчорашні дощі сьогодні вирвалась на поверхню підземна річка Фондако через просідання тротуару у декілька квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість загиблих в результаті повеней в Італії збільшилася до 30 осіб.

29 жовтня агентство ANSA повідомляло, що в шести областях країни діє "червоний" рівень загрози у зв'язку зі штормами, проливними дощами і зсувами