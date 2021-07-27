В Италии вспыхнули масштабные лесные пожары

Пожар начался в зеленой зоне муниципалитета Ериче, на северо-западе острова, ущерб от него уже называют огромным. Помимо пожара на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани, продолжается пожар также в районе Агридженто.

Возобновился пожар также в Валь Пескара, пожарные пытаются укротить огонь с позднего вечера.

Фото: в Италии горят леса (twitter.com)

На Сардинии борьба с масштабными лесными пожарами продолжается третьи сутки, частично очаги удалось взять под контроль.