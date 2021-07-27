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В Італії спалахнули масштабні лісові пожежі

Автор: Анастасія Рокитна

В Італії спалахнули масштабні лісові пожежі на островах Сардинія та Сицилія. Також утворилась пожежа на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ansa.

Пожежа почалась у зеленій зоні муніципалітету Ериче, на північному заході острова, збитки від неї вже називають величезними. Крім пожежі на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані, триває пожежа також в районі Агрідженто.

Відновилась також пожежа у Валь Пескара, вогнеборці намагаються приборкати вогонь з пізнього вечора.

Фото: в Італії горять ліси (twitter.com)

На Сардинії боротьба з масштабними лісовими пожежами триває третю добу, частково осередки вдалося взяти під контроль.

Нагадаємо, лісові пожежі в США охопили 12 штатів.

Крім того, пожежі в США дісталися житлових будинків.

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Італіяпожежа