В Италии впервые осудили наемников-боевиков с Донбасса

В Италии суд Генуи вынес приговор трем боевикам, которые воевали на Донбассе в рядах пророссийских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, 35-летнего итальянца Антонио Катальдо, 39-летнего албанца Олси Крутани и 26-летнего молдаванина Владимира Вербицкого осудили по обвинению в вербовке и проведении незаконных военных действий в пользу иностранного государства.

Указано, что итальянца и албанца приговорили к 2 годам 8 месяцам заключения, а молдаванин будет отбывать тюремный срок год и 4 месяца. Прокурор по делу отметил, что разница сроков пребывания в тюрьме связана с тем, что первые два еще активно занимались вербовкой иностранцев для участия в боевых действиях на Донбассе, а третий осужденный был "простым" солдатом.

Отмечается, что все трое получали различные денежные суммы, чтобы воевать вместе с боевиками на Донбассе против украинских военных в 2017-2018 годах. Карабинеры отмечают, что за участие в боевых действиях иностранные наемники получали ежемесячно 300-400 евро.

Газета La Stampa отмечает, что Катальдо, Крутани и Вербицкий стали первыми гражданами, которых осудили в Италии за то, что они воевали наемниками фактически в пользу Москвы.

Так, наемников арестовали прошлым летом в Италии, когда карабинеры разоблачили организацию, которая вербовала наемников для войны на Донбассе. Следствие установило, что розыском наемников и отправкой на войну занимались под прикрытием гуманитарных организаций в северном регионе Лигурии. Следователи отмечают, что в организацию входили еще как минимум три человека, контакты и местонахождение которых до сих пор не установлены.

По мнению правоохранителей, они вероятно скрываются на Донбассе, где имеют экономическую и логистическую поддержку.

Напомним, в мае военного вооруженных сил Чехии осудили по обвинению в терроризме за участие в боевых действиях на стороне "Донецкой народной республики" на временно оккупированной территории Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, бразильского боевика "ДНР" Рафаэля Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы.