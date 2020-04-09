В Италии вновь фиксируют рост смертности от COVID-19

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За сутки умерло на 68 человек больше, чем днем ранее

В Италии снова зафиксировали увеличение смертности от коронавируса, за сутки умерли 610 человек. Об этом заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает Rai News.

По его словам, за сутки количество новых смертей увеличилось на 68 по сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 542 смерти. Всего в Италии жертвами COVID-19 стали 18 279 человек.

Всего за сутки в стране подтвердили 1615 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в стране болеют 96 877 человек. Выздоровели за все время эпидемии 28 470 человек, из них 1979 - за прошлые сутки.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в случае дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом правительство будет готово частично ослабить карантинные ограничения к концу апреля. Такое заявление было сделано после того, как за прошлые сутки в стране от COVID-19 выздоровели 2099 человек, что является рекордным показателем за время эпидемии.

Также РБК-Украина писало, что в Италии более 100 медицинских работников умерли от коронавируса, заразились более 12 тысяч медиков. Большую часть зараженных из медперсонала составляют медсестры.