ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии вновь фиксируют рост смертности от COVID-19

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 21:53
В Италии вновь фиксируют рост смертности от COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

За сутки умерло на 68 человек больше, чем днем ранее

В Италии снова зафиксировали увеличение смертности от коронавируса, за сутки умерли 610 человек. Об этом заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает Rai News.

По его словам, за сутки количество новых смертей увеличилось на 68 по сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 542 смерти. Всего в Италии жертвами COVID-19 стали 18 279 человек.

Всего за сутки в стране подтвердили 1615 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в стране болеют 96 877 человек. Выздоровели за все время эпидемии 28 470 человек, из них 1979 - за прошлые сутки.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в случае дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом правительство будет готово частично ослабить карантинные ограничения к концу апреля. Такое заявление было сделано после того, как за прошлые сутки в стране от COVID-19 выздоровели 2099 человек, что является рекордным показателем за время эпидемии.

Также РБК-Украина писало, что в Италии более 100 медицинских работников умерли от коронавируса, заразились более 12 тысяч медиков. Большую часть зараженных из медперсонала составляют медсестры.

В Польше за сутки умерло наибольшее количество больных коронавирусом с начала вспышки Несколько членов саудовской королевской семьи заражены коронавирусом
Новости Украины ИталияпреступленияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь