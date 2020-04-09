В Италии от коронавируса умерли более 100 медиков

Большую часть зараженных из медперсонала составляют медсестры

В Италии более 100 медицинских работников погибли от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, в Италии сообщили о смерти еще четырех врачей. Так, на сегодня количество погибших медиков выросло до 100, а зараженных среди них составляет 12 681 человек. К больному медперсоналу относятся врачи, медсестры, лаборанты, водители скорой помощи и вспомогательные работники. Большую часть зараженных составляют медсестры.

Профсоюзы уже несколько недель подчеркивают, что те, кто работает в контакте с пациентами с коронавирусом, должны иметь возможность делать это безопасно и с помощью соответствующих средств индивидуальной защиты.

Напомним, в случае дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом Италия будет готова частично ослабить карантинные ограничения уже до конца апреля.

Также Министерство здравоохранения Италии сообщило, что за сутки в стране от коронавируса излечились 2099 человек, что является рекордным показателем с начала эпидемии. Общее число тех, кто выздоровел от инфекции, выросло до 26,5 тыс. человек.