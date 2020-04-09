ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии от коронавируса умерли более 100 медиков

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 16:08
В Италии от коронавируса умерли более 100 медиков

Большую часть зараженных из медперсонала составляют медсестры

В Италии более 100 медицинских работников погибли от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, в Италии сообщили о смерти еще четырех врачей. Так, на сегодня количество погибших медиков выросло до 100, а зараженных среди них составляет 12 681 человек. К больному медперсоналу относятся врачи, медсестры, лаборанты, водители скорой помощи и вспомогательные работники. Большую часть зараженных составляют медсестры.

Профсоюзы уже несколько недель подчеркивают, что те, кто работает в контакте с пациентами с коронавирусом, должны иметь возможность делать это безопасно и с помощью соответствующих средств индивидуальной защиты.

Напомним, в случае дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом Италия будет готова частично ослабить карантинные ограничения уже до конца апреля.

Также Министерство здравоохранения Италии сообщило, что за сутки в стране от коронавируса излечились 2099 человек, что является рекордным показателем с начала эпидемии. Общее число тех, кто выздоровел от инфекции, выросло до 26,5 тыс. человек.

Коронавирус обнаружили еще у двух украинских военных В Кировоградской области COVID-19 выявили у 2 беременных и 1 ребенка
Новости Украины ИталиямедикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь