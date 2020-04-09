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В Італії знову фіксують зростання смертності від COVID-19

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 21:53
В Італії знову фіксують зростання смертності від COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

За добу померло на 68 осіб більше, ніж днем раніше

В Італії знову зафіксували збільшення смертності від коронавірусу, за добу померли 610 осіб. Про це заявив глава департаменту цивільного захисту Італії Анджело Бормана, передає Rai News.

За його словами, за добу кількість нових смертей збільшилася на 68 у порівнянні з попереднім днем, коли було зафіксовано 542 смерті. Всього в Італії жертвами COVID-19 стали 18 279 осіб.

Усього за добу в країні підтвердили 1615 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього на даний момент в країні хворіють 96 877 осіб. Одужали за весь час епідемії 28 470 осіб, з них 1979 - за минулі добу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що у разі подальшого зниження захворюваності коронавірусом уряд буде готовий частково послабити карантинні обмеження до кінця квітня. Таку заяву було зроблено після того, як за минулу добу в країні від COVID-19 одужали 2099 осіб, що є рекордним показником за час епідемії.

Також РБК-Україна писало, що в Італії більше 100 медичних працівників померли від коронавіруса, заразилися понад 12 тисяч медиків. Більшу частину заражених із медперсоналу складають медсестри.

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