В Италии столкнулись три поезда метро, есть пострадавшие

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Всего пострадали 13 человек, включая машинистов поездов

В Неаполе (Италия) столкнулись поезда метро, 13 человек ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Сообщается, что авария случилась между станциями Colli Aminei и Piscinola на первой линии метро города на наземном участке. В одном из поездов не было пассажиров.

"Пятеро людей были госпитализированы для получения медицинской помощи после столкновения трех поездов в метро Неаполя во вторник", - сообщает ANSA.

По информации издания Il Mattino, остановлено движение поездов на одной из трех, "желтой" ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции.

Отметим, что всего пострадали 13 человек, включая машинистов поездов.

Напомним, в итальянской автономной провинции Больцано на севере страны в ночь на воскресенье, 5 января, автомобиль в'ехал в группу туристов, в результате чего на месте происшествия погибли шесть человек.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье, 15 декабря, власти итальянского города Бриндизи эвакуировала более 50 тысяч жителей из-за операции по обезвреживанию обнаруженной ранее бомбы времен Второй мировой войны. К крупнейшей эвакуации городского населения в Италии были вовлечены тысячи людей, включительно с полицией, спасателями и военными. Улицы патрулювалися с помощью дронов, чтобы выявить тех, кто не покинул город.