ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии автомобиль врезался в группу туристов, шестеро погибших

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 09:24
В Италии автомобиль врезался в группу туристов, шестеро погибших
Фото: место происшествия (Ansa)

Еще несколько человек получили ранения

В итальянской автономной провинции Больцано на севере страны в ночь на воскресенье, 5 января, автомобиль въехал в группу туристов, в результате чего на месте происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что еще несколько человек получили травмы, один человек тяжело травмирован.

Вероятно, погибшие являются гражданами Германии, однако пока не известно, откуда именно, добавил представитель полиции. Автомобиль въехал в группу туристов из 17 человек около часа ночи возле коммуны Брунико. По данным телеканала Rai Südtirol, трагедия произошла в горном селе Лутаго. Водитель автомобиля выжил, полиция расследует, как именно произошла авария.

Сейчас проводится идентификация жертв. Район, где произошел наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.

Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины с ножом в парке в пригороде Парижа один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

Напомним, в новозеландском городе Франц Иосиф произошел обвал, вызванный проливными дождями, в результате по меньшей мере 970 туристов оказались заблокированными.

В Киеве столкнулись три автомобиля, есть погибший Число пострадавших крушения самолета в Казахстане снова возросло
Новости Украины погибшиеИталиятуристы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь