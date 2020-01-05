В Италии автомобиль врезался в группу туристов, шестеро погибших

Фото: место происшествия (Ansa)

Еще несколько человек получили ранения

В итальянской автономной провинции Больцано на севере страны в ночь на воскресенье, 5 января, автомобиль въехал в группу туристов, в результате чего на месте происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что еще несколько человек получили травмы, один человек тяжело травмирован.

Вероятно, погибшие являются гражданами Германии, однако пока не известно, откуда именно, добавил представитель полиции. Автомобиль въехал в группу туристов из 17 человек около часа ночи возле коммуны Брунико. По данным телеканала Rai Südtirol, трагедия произошла в горном селе Лутаго. Водитель автомобиля выжил, полиция расследует, как именно произошла авария.

Сейчас проводится идентификация жертв. Район, где произошел наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.

Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины с ножом в парке в пригороде Парижа один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

Напомним, в новозеландском городе Франц Иосиф произошел обвал, вызванный проливными дождями, в результате по меньшей мере 970 туристов оказались заблокированными.