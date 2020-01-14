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В Італії зіштовхнулися три потяги метро, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 21:25
В Італії зіштовхнулися три потяги метро, є постраждалі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Всього постраждали 13 осіб, включаючи машиністів потягів

У Неаполі (Італія) зіштовхнулися потяги метро, 13 людей поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зазначається, що аварія трапилася між станціями Colli Aminei і Piscinola на першій лінії метро міста на наземній ділянці. В одному з потягів не було пасажирів.

"П’ятеро людей були госпіталізовані для отримання медичної допомоги після зіткнення трьох потягів у метро Неаполя у вівторок", - повідомляє ANSA.

За інформацією видання Il Mattino, зупинено рух поїздів на одній з трьох, "жовтій" гілці місцевого метро. Для евакуації постраждалих були закриті три найближчі станції.

Зазначимо, що всього постраждали 13 осіб, включаючи машиністів потягів.

Нагадаємо, в італійській автономній провінції Больцано на півночі країни в ніч на неділю, 5 січня, автомобіль в'їхав в групу туристів, внаслідок чого на місці події загинуло шестеро людей.

Як повідомляло РБК-Україна, у неділю, 15 грудня, влада італійського міста Бриндізі евакуювала понад 50 тисяч жителів через операцію зі знешкодження виявленої раніше бомби часів Другої світової війни. До найбільшої евакуації міського населення в Італії були залучені тисячі людей, включно з поліцією, рятувальниками та військовими. Вулиці патрулювалися з допомогою дронів, щоб виявити тих, хто не покинув місто.

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