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В Италии шторм привел к сильному наводнению: есть погибшие

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Италия, Среда 27 октября 2021 06:55
В Италии шторм привел к сильному наводнению: есть погибшие Фото: в Сицилии 2 человека погибли в результате наводнения (twitter.com/jackdaw_writes)
Автор: Наталья Скороход

В Италии сильный шторм принес с собой сильные дожди. В результате стихии часть итальянского острова Сицилия оказалась под водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Больше всего от наводнения пострадал город Катания и прилегающие районы. Там городские площади и улицы превратились в озера. Известно, что в результате стихии погибли как минимум 2 человека.

По словам спасателей-добровольцев, тело одного мужчины было найдено под автомобилем, когда сильный ветер и дождь пронеслись по городу Гравина недалеко от Катании.

Тело еще одного мужчины, которому 67 лет, было найдено в цитрусовой роще в Катании. Его автомобиль был сбит водой и грязью. В службах экстренной помощи сообщили, что супруга этого человека пропала без вести.

Паводковые воды также затопили палату в больнице Гарибальди в Катании. В центре города отключили электричество. Несколько школ закрылись из-за стихии, отменены многие рейсы транспорта.

Мэр Катании Сальво Поглиезе приказал закрыть все магазины, кроме аптек и бакалейных лавок до полуночи. Он просит жителей не выходить из дома без особой надобности.

"Я призываю всех людей не покидать свои дома, за исключением чрезвычайных ситуаций", - заявил он.

Напомним, что в Индии от наводнений также погибли люди. Речь идет о более 200 погибших.

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