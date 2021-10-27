В Италии шторм привел к сильному наводнению: есть погибшие

В Италии сильный шторм принес с собой сильные дожди. В результате стихии часть итальянского острова Сицилия оказалась под водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Больше всего от наводнения пострадал город Катания и прилегающие районы. Там городские площади и улицы превратились в озера. Известно, что в результате стихии погибли как минимум 2 человека.

По словам спасателей-добровольцев, тело одного мужчины было найдено под автомобилем, когда сильный ветер и дождь пронеслись по городу Гравина недалеко от Катании.

Тело еще одного мужчины, которому 67 лет, было найдено в цитрусовой роще в Катании. Его автомобиль был сбит водой и грязью. В службах экстренной помощи сообщили, что супруга этого человека пропала без вести.

Паводковые воды также затопили палату в больнице Гарибальди в Катании. В центре города отключили электричество. Несколько школ закрылись из-за стихии, отменены многие рейсы транспорта.

Мэр Катании Сальво Поглиезе приказал закрыть все магазины, кроме аптек и бакалейных лавок до полуночи. Он просит жителей не выходить из дома без особой надобности.