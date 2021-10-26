Шторм в Калифорнии обесточил сотни тысяч домов, но помог погасить лесные пожары

Шторм в Северной Калифорнии помог полностью ликвидировать лесные пожары. Впрочем, в результате непогоды погибли два человека, около 380 тысяч домов и предприятий были обесточены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News .

Отмечается, что два человека погибли в результате падения дерева на автомобиль.

В целом, Северная Калифорния пострадала из-за наводнений, оползней, снегопадов и сильных порывов ветра. В штате Невада несколько автомагистралей были закрыты, а в округах Колуса и Йоло дороги были заблокированы.

Несмотря на ряд последствий, шторм помог погасить одни из крупнейших в истории штата лесные пожары.