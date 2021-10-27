В Італії шторм призвів до сильної повені: є загиблі

В Італії сильний шторм приніс з собою сильні дощі. В результаті стихія частина італійського острова Сицилія опинилася під водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Найбільше від повені постраждало місто Катанія та прилеглі райони. Там міські площі і вулиці перетворилися на озера. Відомо, що в результаті стихії загинули як мінімум 2 людини.

За словами рятувальників-добровольців, тіло одного чоловіка було знайдено під автомобілем, коли сильний вітер і дощ пронеслися по місту Гравіна недалеко від Катанії.

Тіло ще одного чоловіка, якому 67 років, було знайдено в цитрусовому гаю в Катанні. Його автівка була збита водою і брудом. У службах екстреної допомоги повідомили, що дружина цієї людини пропала безвісти.

Паводкові води також затопили палату в лікарні Гарібальді в Катанії. В центрі міста відключили електрику. Кілька шкіл закрилися через стихію, скасовані багато рейсів транспорту.

Мер Катанії Сальво Поглієзе наказав закрити всі магазини, крім аптек і бакалійних крамниць до півночі. Він просить жителів не виходити з дому без особливої потреби.