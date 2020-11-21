В Италии школьники провели протест против карантина

Санитарные ограничения, дистанционное обучение и борьба с глобальным потеплением, - эти проблемы особенно беспокоят итальянских школьников. Они провели сидячую акцию протеста в Риме.

Об этом сообщает Euronews.

Активисты говорят, что не видят иного выхода, - карантинные меры мешают их образованию. Правительство делает недостаточно для защиты школ, - уверена школьница Валерия Сильяна.

"Мы находимся сейчас не в школах, а сидим здесь на земле, продолжая обучение удаленно, потому что нам не хватает мест. Классы слишком маленькие, вернуться в школу, соблюдая требования безопасности, невозможно. Это огромная проблема, потому что если вы не вкладываете средства в школы, не делаете это приоритетом, это значит, что вы не видите будущего этой страны", - заявила она.

Протестующие школьники поддерживают международное движение "Климатическая забастовка". Они уверены, что именно молодежь может и должна изменить ход истории.

Активисты отмечают, что таких мгновений единения им не хватает больше всего, - возможности поговорить друг с другом, просто собраться вместе, - и это борьба, которую ведут преимущественно учащиеся, - особенно после отказа учителей поддержать их протест. Школьники уверены, что учителя должны быть рядом с ними, даже если не понимают, каково это - не иметь возможности пойти в школу.

Участники акций протеста переживают не только из-за недостатка общения со сверстниками, но и из-за качества дистанционного образования.

В ряде стран Европы уже отказались от закрытия школ в рамках борьбы с так называемой второй волной пандемии. Когда учебные заведения откроются в Италии, - зависит от плана, положения которого правительство согласовывает с партнерами по Европейскому союзу.

Всего за период пандемии в Италии зафиксировали более 1 млн 345 тыс. случаев заражения, 49 тысяч человек умерли. Активных случаев сейчас - 777 тысячи.

Ранее сообщалось, что правительство Италии ввело комендантский час на всей территории страны. Новые ограничения начали действовать с 4 ноября и продлятся как минимум месяц.