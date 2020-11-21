В Італії школярі провели протест проти карантину

Санітарні обмеження, дистанційне навчання і боротьба з глобальним потеплінням, - ці проблеми особливо турбують італійських школярів. Вони провели сидячу акцію протесту в Римі.

Про це повідомляє Euronews.

Активісти кажуть, що не бачать іншого виходу, - карантинні заходи заважають їхній освіті. Уряд робить недостатньо для захисту шкіл, - впевнена школярка Валерія Сильяна.

"Ми зараз знаходимося не в школах, а сидимо тут на землі, продовжуючи навчання віддалено, тому що нам не вистачає місць. Класи занадто маленькі, повернутися в школу, дотримуючись вимог безпеки, неможливо. Це величезна проблема, тому що якщо ви не вкладаєте кошти в школи, не робите це пріоритетом, це означає, що ви не бачите майбутнього цієї країни", - заявила вона.

Протестувальники школярі підтримують міжнародний рух "Кліматичний страйк". Вони впевнені, що саме молодь може і повинна змінити хід історії.

Активісти зазначають, що таких миттєвостей єднання їм не вистачає найбільше, - можливості поговорити один з одним, просто зібратися разом, - і це боротьба, яку ведуть переважно учні, - особливо після відмови вчителів підтримати їхній протест. Школярі впевнені, що вчителі повинні бути поруч з ними, навіть якщо не розуміють, як це - не мати можливості піти в школу.

Учасники акцій протесту переживають не тільки через нестачу спілкування з однолітками, але і через якість дистанційної освіти.

У низці країн Європи вже відмовилися від закриття шкіл в рамках боротьби з так званою другою хвилею пандемії. Коли навчальні заклади відкриються в Італії, - залежить від плану, положення якого уряд погоджує з партнерами по Європейському союзу.

Всього за період пандемії в Італії зафіксували понад 1 млн 345 тис. випадків зараження, 49 тисяч людей померли. Активних випадків зараз - 777 тисячі.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни. Нові обмеження почали діяти з 4 листопада і триватимуть як мінімум місяць.