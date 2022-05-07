В Италии из-за санкций арестовали суперяхту, которую связывали с Путиным

В Италии в городе Марина-ди-Каррара из-за санкций была арестована 140-метровая яхта "Шахерезада", стоимость которой оценивают в 700 миллионов долларов. По данным американских чиновников, судно может быть связано с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и финансов Италии.

В заявлении ведомства не указан владелец суперяхты под флагом Каймановых островов, но говорится, что расследование Nucleo Speciale di Polizia Valutaria выявило "наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца судна "Шахерезада" с видными представителями российского правительства и с другими субъектами, включенными в (санкционный) список".

По предложению Комитета финансовой безопасности министр экономики и финансов Даниэле Франко принял распоряжение об аресте яхты "Шахерезада" (IMO 9809980), которая "уже давно находится под пристальным вниманием властей", до принятия ограничительных мер, предложенных ЕС.

Ранее сообщалось, что по данным источников The New York Times, в США обнаружили признаки связи этой яхты с Путиным. Отмечалось, что во время пандемии коронавируса он проводил много времени в курортном городе Сочи на Черном море. "Шахерезада" совершала поездки в Сочи летом 2020 и 2021 годов.