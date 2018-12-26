На Сицилии произошло землетрясение

Фото: извержение вулкана Этна (twitter.com/cris_cersei)

В результате землетрясения пострадали два человека

На Сицилии возле муниципалитета Виагранде (Италия) из-за извержения вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Итальянские СМИ сообщают о панике среди местных жителей, многие из которых выбегали из своих домов на улицы. Толчки ощущались и в Катании, где проживают более 300 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что после частичного закрытия воздушного пространства над островом Сицилия из-за извержения вулкана Этна 25 декабря возобновил работу аэропорт. Итальянский аэропорт "Катания" снова открылся.

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Добавим, 20 ноября в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. человек. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.