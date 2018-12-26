На Сицилії стався землетрус

Фото: виверження вулкана Етна (twitter.com/cris_cersei)

В результаті землетрусу постраждали дві людини

На Сицилії біля муніципалітету Віагранде (Італія) через виверження вулкана Етна стався землетрус магнітудою 4,8, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Італійські ЗМІ повідомляють про паніку серед місцевих жителів, багато з яких вибігали зі своїх будинків на вулиці. Поштовхи відчувалися і у Катанії, де проживають більше 300 тис. людей.

Нагадаємо, після часткового закриття повітряного простору над островом Сицилія через виверження вулкана Етна 25 грудня відновив роботу аеропорт. Італійський аеропорт "Катанія" знову відкрився.

Нагадаємо, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.

Додамо, 20 листопада в Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.