UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Италии в результате торнадо погибли два человека, еще девять получили ранения

Автор: Сергей Пышкин

По меньшей мере два человека погибли в Италии в результате торнадо. Последствия стихии пока оцениваются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

Ураган обрушился на остров Пантеллерия около 19:30 по местному времени. В результате стихии погибли два человека, еще девять получили ранения. Вихрь разбил по меньшей мере десять автомобилей, однако больше всего пострадал район Кампобелло.

По словам мэра Винченцо Кампо, убытки в результате стихии и в дальнейшем оцениваются. Сейчас известно, что четверо из пострадавших получили тяжелые ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия