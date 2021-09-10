В Италии в результате торнадо погибли два человека, еще девять получили ранения

По меньшей мере два человека погибли в Италии в результате торнадо. Последствия стихии пока оцениваются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica .

Ураган обрушился на остров Пантеллерия около 19:30 по местному времени. В результате стихии погибли два человека, еще девять получили ранения. Вихрь разбил по меньшей мере десять автомобилей, однако больше всего пострадал район Кампобелло.

По словам мэра Винченцо Кампо, убытки в результате стихии и в дальнейшем оцениваются. Сейчас известно, что четверо из пострадавших получили тяжелые ранения.