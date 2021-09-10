В Італії внаслідок торнадо загинули дві людини, ще дев'ятеро отримали поранення

Ураган обрушився на острів Пантеллерія близько о 19:30 за місцевим часом. Внаслідок стихії загинули двоє осіб, ще дев’ятеро отримали поранення. Вихор побив щонайменше десять автомобілів, однак найбільше постраждав район Кампобелло.

За словами мера Вінченцо Кампо, збитки внаслідок стихії й надалі оцінюються. Наразі відомо, що четверо з постраждалих отримали важкі поранення.