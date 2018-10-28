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В Италии в результате оползня погибли 4 человека

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 20:13
Фото: оползень в Италии (ANSA)
Фото: оползень в Италии (ANSA)

Погибшие проводили ремонтные работы в канализации

В итальянском регионе Калабрия в результате оползня погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ANSA.

Как сообщает издание, все погибшие в результате оползня были рабочими, которые проводили ремонтные работы в канализации.

"Вчера вечером в результате оползня при выполнении работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел обвал, в результате чего четыре человека погибли", - сообщает издание.

Отмечается, что правоохранительные органы уже начали расследование причин инцидента.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии на эскалаторе в итальянской столице Риме пострадали 9 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Рима (Италия) затопило дороги и несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился вечером 21 октября на город. Отмечается, что дороги, в том числе в центре столицы Италии, превратились в реки.

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