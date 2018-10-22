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В Риме из-за сильного дождя и града закрыли метро

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 12:37
Фото: Рим накрыл ливень с градом (wantedinrome.com)
Фото: Рим накрыл ливень с градом (wantedinrome.com)

Улицы Рима залиты водой с кусками льда

В центре Рима (Италия) затопило дороги и несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился вечером 21 октября на город. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Wanted in Rome.

Отмечается, что  дороги, в том числе в центре столицы Италии, превратились в реки. Подтопленными оказались несколько станций метро, из-за чего подземку закрыли.

"В одной из исторических базилик Рима - святого Себастьяна на Аппиевой дороге - уровень воды поднялся до 1,5 метра", - сообщают СМИ.

 

Фото:  Рим накрыл ливень с градом (twitter.com/news)

Кроме того, несколько днями ранее в Италии первые штормы прошли в южных районах - на островах Сардиния и Сицилия. 21 октября штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье. Местные синоптики сообщает о значительном сниженим температуры - на 10 -15 градусов.

Напомним, 24 сентября 2018 года на Одессу обрушился ливень, создав массу неудобств жителям города. Ливень сразу же затопил самые уязвимые к дождю улицы -  Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.

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