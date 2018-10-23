В Италии при обрушении эскалатора в римском метро пострадали 10 человек

Фото: авария в метро (twitter.com/y_rus96/)

Сообщается, что в результате аварии пострадали болельщики московского ЦСКА

В столице Италии Риме на станции метро Repubblica произошла авария на эскалаторе, в результате пострадали десять человек, включая болельщики московского ЦСКА. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство ANSA.

При этом по данным La Repubblica, пострадали 20 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Один человек лишился ноги, сообщает издание.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКАRBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018

Как отмечается, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе. На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.

Фото (twitter.com/y_rus96)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Рима (Италия) затопило дороги и несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился вечером 21 октября на город. Отмечается, что дороги, в том числе в центре столицы Италии, превратились в реки. Подтопленными оказались несколько станций метро, из-за чего подземку закрыли.