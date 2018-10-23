В Италии при обрушении эскалатора в римском метро пострадали 10 человек

Сообщается, что в результате аварии пострадали болельщики московского ЦСКА
В столице Италии Риме на станции метро Repubblica произошла авария на эскалаторе, в результате пострадали десять человек, включая болельщики московского ЦСКА. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство ANSA.
При этом по данным La Repubblica, пострадали 20 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Один человек лишился ноги, сообщает издание.
В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt— Фанаты ЦСКАRBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018
Как отмечается, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе. На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.
Фото (twitter.com/y_rus96)
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Рима (Италия) затопило дороги и несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился вечером 21 октября на город. Отмечается, что дороги, в том числе в центре столицы Италии, превратились в реки. Подтопленными оказались несколько станций метро, из-за чего подземку закрыли.