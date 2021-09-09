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В Італії регулятор схвалив третю дозу вакцини від COVID-19

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Італія, Четвер 09 вересня 2021 13:19
В Італії регулятор схвалив третю дозу вакцини від COVID-19 Фото: в Італії схвалили введення третьої дози COVID-вакцини (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Італійське агентство з ліків (Aifa) схвалило введення бустрених вакцин від коронавірусу. Вакцинація почнеться наприкінці вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що 500 тисяч людей з ослабленим імунітетом зможуть вакцинуватися третьою дозою. Їх щепитимуть вакцинани Pfizer і Moderna.

Потім бустерною дозою планують щепити громадян похилого віку та медичних працівників.

На даний момент більше 70% громадян Італії у віці старше 12 років отримали дві дози вакцини.

Нагадаємо, що в Італії можуть прийняти закон про примусову вакцинацію всіх, хто проти.

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