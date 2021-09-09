В Італії регулятор схвалив третю дозу вакцини від COVID-19
Фото: в Італії схвалили введення третьої дози COVID-вакцини (Getty Images)
Італійське агентство з ліків (Aifa) схвалило введення бустрених вакцин від коронавірусу. Вакцинація почнеться наприкінці вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що 500 тисяч людей з ослабленим імунітетом зможуть вакцинуватися третьою дозою. Їх щепитимуть вакцинани Pfizer і Moderna.
Потім бустерною дозою планують щепити громадян похилого віку та медичних працівників.
На даний момент більше 70% громадян Італії у віці старше 12 років отримали дві дози вакцини.