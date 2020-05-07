В Италии разрешили проводить мессы в храмах с середины мая

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Мессы будут проводиться с соблюдением противоэпидемических мер

Итальянское правительство разрешило возобновить проведение месс, обрядов крещения, свадеб и похорон в церквях и храмах с 18 мая в рамках ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что итальянским верующим придется придерживаться противоэпидемических мер, в частности носить маски и находиться на расстоянии друг от друга. Исповедь позволили осуществлять только в проветриваемых местах, например, на улице.

Кроме того, ограничения предусматривают, что двери церквей и храмов должны быть открытыми, чтобы избежать передачи коронавируса через дверные ручки. После каждой мессы используемые места будут дезинфицировать.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что соблюдение противоэпидемических норм в храмах обеспечит возобновление церемоний в безопасный способ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии заявили о создании вакцины против коронавируса. Разработчики вакцины сообщили о проведении успешного эксперимента на мышах. Осенью ученые приступят к испытанию на людях.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Италии зафиксировали рекордное количество выздоровевших от коронавируса за сутки. За сутки подтвердили более 8 тысяч случаев выздоровления от коронавируса. Общее число выздоровевших превысило 93 тысячи.