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В Італії дозволили проводити меси у храмах з середини травня

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 19:17
В Італії дозволили проводити меси у храмах з середини травня
Ілюстративне фото (wikimedia by Liilia Moroz)

Меси будуть проводитися з дотриманням протиепідемічних заходів

Італійський уряд дозволив відновити проведення мес, обрядів хрещення, весіль та похорон в церквах та храмах з 18 травня в рамках послаблення карантинних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зазначається, що італійським вірянам доведеться дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски та знаходитися на відстані одне від одного. Сповідь дозволили здійснювати лише у провітрюваних місцях, наприклад, на вулиці.

Крім того, обмеження передбачають, що двері церков та храмів мають бути відкритими, щоб уникнути передачі коронавірусу через дверні ручки. Після кожної меси використовувані місця будуть дезінфікувати.

Італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що дотримання протиепідемічних норм у храмах забезпечить відновлення церемоній у найбезпечніший спосіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії заявили про створення вакцини проти коронавірусу. Розробники вакцини повідомили про проведення успішного експерименту на мишах. Восени науковці приступлять до випробування на людях.

Також РБК-Україна писало, що вчора в Італії зафіксували рекордну кількість одужалих від коронавірусу за добу. За добу підтвердили понад 8 тисяч випадків одужання від коронавірусу. Загальне число одужалих перевищило 93 тисячі.

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