В Италии произошел взрыв в жилом доме: есть погибшие и пострадавшие

В итальянском городе Пинероло произошел взрыв в жилом доме. В результате погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa .

По данным издания, взрыв произошел 29 октября во второй половине дня на третьем последнем этаже жилого дома. После этого вспыхнул сильный пожар.

В момент взрыва в доме находились 16 человек. В результате частичного обрушения погибли два человека - 84-летняя женщина и 74-летний мужчина, который скончался в больнице.

Все госпитализировано три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Его вертолетом доставили в клинику Турина.

Как сообщили изданию жители дома, перед взрывом они почувствовали резкий запах газа. По их словам, в квартире на последнем этаже, где произошел взрыв, велись работы по монтажу новой кухни.

Официальных комментариев о причинах взрыва пока нет.