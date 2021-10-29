ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Италии произошел взрыв в жилом доме: есть погибшие и пострадавшие

Новина українською →
Рим, Пятница 29 октября 2021 19:34
В Италии произошел взрыв в жилом доме: есть погибшие и пострадавшие Фото: в Италии при взрыве в жилом доме погибли два человека (twitter.com/TgrRai)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В итальянском городе Пинероло произошел взрыв в жилом доме. В результате погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

По данным издания, взрыв произошел 29 октября во второй половине дня на третьем последнем этаже жилого дома. После этого вспыхнул сильный пожар.

В момент взрыва в доме находились 16 человек. В результате частичного обрушения погибли два человека - 84-летняя женщина и 74-летний мужчина, который скончался в больнице.

Все госпитализировано три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Его вертолетом доставили в клинику Турина.

Как сообщили изданию жители дома, перед взрывом они почувствовали резкий запах газа. По их словам, в квартире на последнем этаже, где произошел взрыв, велись работы по монтажу новой кухни.

Официальных комментариев о причинах взрыва пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Взрыв
NEWS
Бывшему замминистра обороны вручили подозрение: что предъявляют
Бывшему замминистра обороны вручили подозрение: что предъявляют
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами