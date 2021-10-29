В Італії стався вибух у житловому будинку: є загиблі та постраждалі
В італійському місті Пінероло стався вибух у житловому будинку. В результаті загинули дві людини, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.
За даними видання, вибух стався 29 жовтня в другій половині дня на третьому останньому поверсі житлового будинку. Після цього спалахнула сильна пожежа.
У момент вибуху в будинку знаходилися 16 осіб. В результаті часткового обвалення загинули дві людини - 84-річна жінка і 74-річний чоловік, який помер у лікарні.
Всі госпіталізовано три людини. Один з них перебуває у важкому стані. Його вертольотом доставили в клініку Турина.
Як повідомили виданню мешканці будинку, перед вибухом вони відчули різкий запах газу. За їх словами, в квартирі на останньому поверсі, де стався вибух, велися роботи з монтажу нової кухні.
Офіційних коментарів про причини вибуху поки немає.
L'incendio di #Pinerolo. Salgono a 2 le vittime dell'esplosione in una palazzina. Si tratta del marito 74enne della donna trovata senza vita sotto le macerie. E' morto in ospedale.pic.twitter.com/rLBoI3JsRv— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 29, 2021