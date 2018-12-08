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В Италии из-за давки погибли 6 человек

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 09:32
В Италии из-за давки погибли 6 человек
Фото: давка (Vigili del Fuoco / Twitter)

Давка возникла в результате распыления перцового баллончика

В Италии в результате давки, которая возникла в ночном клубе города Анкона, погибли 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Republica.

Как сообщается, паника возникла из-за распыления перцового баллончика. Помещение было переполнено, так как на концерт пришло около 1 тыс. людей.

В результате паники, которая привела к давке, погибли 6 человек, еще 118 человек пострадали. Около 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам представителя местной пожарной службы, в больницы направили почти 60 человек.

"Наша работа на месте завершена, мы помогали выводить пострадавших из помещения. Количество погибших сейчас составляет шесть. Сейчас там находятся правоохранители, которые выясняют причины инцидента. Нам сообщили, что в больницу направили почти 60 человек", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мадагаскаре в результате давки, возникшей перед началом матча Мадагаскар - Сенегал, погиб 1 человек, еще 37 были травмированы.

Кроме того, в Италии в коммуне Риете в результате взрыва на автозаправке погибли по меньшей мере два человека.

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