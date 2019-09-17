В Италии произошел взрыв на НПЗ

На северо-востоке Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии (НПЗ) Eni в Саннадзаро-де-Бургонди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Сообщается, что высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

По данным мэрии, никто не пострадал. На месте работают расчеты пожарных. Eni проводит свои проверки и заверяет, что ситуация находится под контролем. Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия. Причины взрыва выясняются.

Напомним, на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошел пожар. Saudi Aramco - государственная компания Саудовской Аравии, контролирующая нефтяные мощности страны. В 2018 году ее назвали самой прибыльной компанией в мире - чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп считает, что за атакой беспилотников на заводы саудовского нефтяного концерна Saudi Aramco, вероятнее всего, стоит Иран.

Кроме того, Саудовская Аравия собирается пригласить международных экспертов и представителей Организации Объединенных Наций для расследования последних атак на ее нефтяные объекты.