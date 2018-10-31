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Згоріли автомобілі Maserati

В Італії сталася масштабна пожежа в порту, в результаті згоріли кілька сотень автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Як повідомляється, був затоплений порт Савоні, включаючи два термінали, де знаходилися автомобілі для експорту в країни Близького Сходу. Морська вода призвела до короткого замикання, а потім, потрапивши в акумулятори автомобілів, сталася серія вибухів.

Зазначено, що внаслідок пожежі згоріли автомобілі марки Maserati. Пожежа також захопила вантажні та легкові автомобілі, що стояли поруч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у регіоні Тоскана на півночі Італії 24 вересня спалахнула величезна лісова пожежа, в результаті чого були евакуйовані близько 500 чоловік.

Так, пожежа спалахнула неподалік від міста Піза і швидко поширилася через сильний вітер. Станом на ранок вівторка вогнем було охоплено близько 600 гектарів.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 липня, в Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.