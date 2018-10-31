ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Італії сталася масштабна пожежа в порту

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 04:57
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Згоріли автомобілі Maserati

В Італії сталася масштабна пожежа в порту, в результаті згоріли кілька сотень автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Як повідомляється, був затоплений порт Савоні, включаючи два термінали, де знаходилися автомобілі для експорту в країни Близького Сходу. Морська вода призвела до короткого замикання, а потім, потрапивши в акумулятори автомобілів, сталася серія вибухів.

Зазначено, що внаслідок пожежі згоріли автомобілі марки Maserati. Пожежа також захопила вантажні та легкові автомобілі, що стояли поруч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у регіоні Тоскана на півночі Італії 24 вересня спалахнула величезна лісова пожежа, в результаті чого були евакуйовані близько 500 чоловік.

Так, пожежа спалахнула неподалік від міста Піза і швидко поширилася через сильний вітер. Станом на ранок вівторка вогнем було охоплено близько 600 гектарів.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 липня, в Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. 

В Італії через негоду загинули щонайменше 9 людей У Києві при пожежі на СТО згоріло 2 автомобіля
Новини України Італіяпожежапортавтомобили
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся