В Италии продлили запрет на поездки между регионами

Правительство Италии приняло решение продлить запрет на поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 27 марта.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Предыдущий запрет на межрегиональные путешествия действовал до четверга, 25 февраля.
Также продолжит действовать правило, согласно которому запрещено осуществлять визиты к другим людям более двум лицам вместе со своими детьми до 14 лет.
"Это является обязательным - продлевать действие ограничений в период распространения штаммов коронавируса", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза.
Напомним, ранее правительство Италии продлило запрет на работу горнолыжных курортов. Непрофессиональным спортсменам запрещено посещать такие курорты до 5 марта.
Кроме того, ранее в Италии ужесточили требования для туристов из Австрии из-за мутаций COVID-19.
Отметим, в Италии с конца декабря действует общенациональный карантин. На это время закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). При этом в январе в Италии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до конца апреля.