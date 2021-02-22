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В Італії продовжили заборону на поїздки між регіонами

Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення продовжити заборону на поїздки між регіонами. Обмеження діятиме щонайменше до 27 березня.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Попередня заборона на міжрегіональні подорожі діяла до четверга, 25 лютого.

Також продовжить діяти правило, згідно з яким заборонено здійснювати візити до інших людей більш як двоє осіб разом зі своїми дітьми до 14 років.

"Це є обов'язковим - продовжувати дію обмежень у період поширення штамів коронавірусу", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанза.

Нагадаємо, раніше уряд Італії продовжив заборону на роботу гірськолижних курортів. Непрофесійним спортсменам заборонено відвідувати такі курорти до 5 березня.

Крім того, раніше в Італії посилили вимоги для туристів з Австрії через мутації COVID-19.

Відзначимо, в Італії з кінця грудня діє загальнонаціональний карантин. На цей час закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових). При цьому в січні в Італії прийняли рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус до кінця квітня.

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Новини України ІталіяКарантинКоронавірус
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