В Італії продовжили заборону на поїздки між регіонами
Уряд Італії прийняв рішення продовжити заборону на другорядні поїздки між регіонами. Обмеження діятиме щонайменше до 25 лютого.
Про це повідомляє The Local.
У четвер, 11 лютого, регіональні влади Італії закликали зберегти заборону на поїздки, оскільки існує висока стурбованість з приводу потенційного поширення нових штамів коронавірусу.
Заборона поширюється на всі другорядні поїздки між регіонами, незалежно від того, в якій зоні карантину вони розташовані.
При цьому заборона не поширюється на поїздки по роботі, станом здоров'я або у надзвичайних ситуаціях.
Подорожі по Італії з метою туризму, як і раніше знаходяться під забороною.
Нагадаємо, з 15 лютого Італія планує відкрити гірськолижні курорти. Гірськолижні траси можуть відкрити у 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті зони".
Крім того, уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.
Додамо, що з 24 грудня в Італії діє загальнонаціональний карантин. У країні закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових).