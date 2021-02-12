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В Італії продовжили заборону на поїздки між регіонами

Новость на русском → Рим, П'ятниця 12 лютого 2021 18:51
В Італії продовжили заборону на поїздки між регіонами Фото: швидкісний поїзд (freepik)
Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення продовжити заборону на другорядні поїздки між регіонами. Обмеження діятиме щонайменше до 25 лютого.

Про це повідомляє The Local.

У четвер, 11 лютого, регіональні влади Італії закликали зберегти заборону на поїздки, оскільки існує висока стурбованість з приводу потенційного поширення нових штамів коронавірусу.

Заборона поширюється на всі другорядні поїздки між регіонами, незалежно від того, в якій зоні карантину вони розташовані.

При цьому заборона не поширюється на поїздки по роботі, станом здоров'я або у надзвичайних ситуаціях.

Подорожі по Італії з метою туризму, як і раніше знаходяться під забороною.

Нагадаємо, з 15 лютого Італія планує відкрити гірськолижні курорти. Гірськолижні траси можуть відкрити у 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті зони".

Крім того, уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

Додамо, що з 24 грудня в Італії діє загальнонаціональний карантин. У країні закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових).

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