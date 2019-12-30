ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії призупинили ліцензію лоукостера Ernest Airlines, що здійснює рейси в Україну

Новини » В світі     30.12.2019 - 13:17
В Італії призупинили ліцензію лоукостера Ernest Airlines, що здійснює рейси в Україну

Авіакомпанія з 13 січня не зможе здійснювати рейси і продавати квитки

Управління цивільної авіації Італії (ENAC) призупинило ліцензію італійської бюджетної авіакомпанії Ernest Airlines з 13 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica.

Як повідомляється, з цієї дати перевізник не може пропонувати квитки для продажу після цієї дати та здійснювати польоти.

"Тимчасове зупинення набере чинності з єдиною метою - дозволити авіакомпанії відновлювати захист пасажирів, які вже мають проїзний квиток, і надавати користувачам необхідну інформацію щодо будь-яких скасованих рейсів. Тому перевізник більше не зможе видавати шляхові квитки", - йдеться в повідомленні.

Також в ENAC відзначили, що ліцензія залишиться в силі з урахуванням українських різдвяних свят, оскільки Ernest Airlines є лідером на ринку перельотів за напрямом Україна-Італія.

"Однак, ліцензія залишається в силі до 13 січня, в тому числі з урахуванням поточних свят, а також українського Різдва 7 січня і яка витікає з цього необхідності гарантувати політ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цей захід вжито ENAC на підставі положень Регламенту (ЄС) №. 1008 за 2008 рік, у якому загальні правила надання авіаційних послуг в Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше Ernest Airlines призупинив рейси за маршрутами Київ - Генуя, Харків - Рим і Харків - Мілан через нерентабельність на зимовий сезон. До кінця зимового сезону авіакомпанія Ernest Airlines буде співпрацювати тільки з аеропортами Києва, Одеси та Львова.

Також повідомлялося, що лоукостер SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня наступного року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка складе 1,7 тис. гривень в одну сторону.

Лоукостер Buta Airways запустив рейси у Львів В Італії провели масштабну спецоперацію проти мафії
Новини України Італіялоукост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся