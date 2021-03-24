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В Италии планируют начать ослабление карантина с открытия школ

Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил 24 марта, что в рамках снятия карантинных ограничений в первую очередь будут открываться школы. Это может произойти в случае улучшения эпидемиологической ситуации после Пасхальных каникул.

Об этом Драги сказал в своем выступлении перед парламентом, передает Reuters.

По его словам, кампания по вакцинации набирает обороты, и пришло время задуматься над отменой ограничений.

"Пока продолжается кампания по вакцинации, стоит начать думать и планировать снятие ограничений. Мы внимательно наблюдаем за данными о заражении, и, если это позволит эпидемиологическая ситуация, мы начнем в первую очередь открывать школы", - сказал Драги.

Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые ограничение в отношении коронавирус, которые будут действовать до 6 апреля. В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.

Министерство здравоохранения заявило, что целью мероприятий является снижение количества случаев коронавируса.

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что новые меры относительно коронавируса "необходимы", поскольку "к сожалению, мы сталкиваемся с новой волной инфекции" через год после начала пандемии.

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