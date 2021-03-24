В Италии планируют начать ослабление карантина с открытия школ

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил 24 марта, что в рамках снятия карантинных ограничений в первую очередь будут открываться школы. Это может произойти в случае улучшения эпидемиологической ситуации после Пасхальных каникул.

Об этом Драги сказал в своем выступлении перед парламентом, передает Reuters .

По его словам, кампания по вакцинации набирает обороты, и пришло время задуматься над отменой ограничений.

"Пока продолжается кампания по вакцинации, стоит начать думать и планировать снятие ограничений. Мы внимательно наблюдаем за данными о заражении, и, если это позволит эпидемиологическая ситуация, мы начнем в первую очередь открывать школы", - сказал Драги.