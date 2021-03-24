RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Італії планують почати послаблення карантину з відкриття шкіл

Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив 24 березня, що в рамках зняття карантинних обмежень першочергово відкриватимуться школи. Це може статися в разі покращення епідеміологічної ситуації після Великодніх канікул.

Про це Драгі сказав у своєму виступі перед парламентом, передає Reuters.

За його словами, кампанія з вакцинації набирає обертів, і настав час замислитись над скасуванням обмежень.

"Поки триває кампанія з вакцинації, варто почати думати і планувати зняття обмежень. Ми уважно спостерігаємо за даними про зараження, і, якщо це дозволить епідеміологічна ситуація, ми почнемо передусім відкривати школи", - сказав Драгі.

Нагадаємо, у половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запровадили нові обмеження щодо коронавірусу, які діятимуть до 6 квітня. У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що метою заходів є зниження кількості випадків коронавірусу.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зазначив, що нові заходи щодо коронавірусу "необхідні", оскільки "на жаль, ми стикаємося з новою хвилею інфекції" через рік після початку пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
У КМДА пояснили вимогу носити маски в парках: тільки якщо не можна дотримуватися дистанції
Темпи вакцинації в Україні зростають: за добу прищепили понад 15 тисяч осіб
Ще три області України на межі потрапляння в "червону" зону
Прогноз погоди