В Італії планують почати послаблення карантину з відкриття шкіл

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив 24 березня, що в рамках зняття карантинних обмежень першочергово відкриватимуться школи. Це може статися в разі покращення епідеміологічної ситуації після Великодніх канікул.

Про це Драгі сказав у своєму виступі перед парламентом, передає Reuters .

За його словами, кампанія з вакцинації набирає обертів, і настав час замислитись над скасуванням обмежень.

"Поки триває кампанія з вакцинації, варто почати думати і планувати зняття обмежень. Ми уважно спостерігаємо за даними про зараження, і, якщо це дозволить епідеміологічна ситуація, ми почнемо передусім відкривати школи", - сказав Драгі.