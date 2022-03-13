В Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами, погибла женщина

В Италии перевернулся автобус, который перевозил украинских беженцев. В результате погибла украинка, мать двоих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянской спасательной службы.

Сообщается, что авария произошла в Форли-Чезена. На данный момент известно об одной погибшей, также есть пострадавшие среди других пассажиров.

Также сообщается, что для поднятия автобуса задействовали два подъемных крана.

Как пишут местные СМИ, автобус перевернулся на трассе А14, в нем находились около 20 человек. Автобус направлялся в Пескару. В результате аварии погибла женщина, мать двоих детей. Детей взяли под защиту социальные службы Чезены, их передадут родственникам в Пезаро.

Еще пять человек были доставлены в больницу в Римини.