В Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами, погибла женщина
В Италии перевернулся автобус, который перевозил украинских беженцев. В результате погибла украинка, мать двоих детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянской спасательной службы.
Сообщается, что авария произошла в Форли-Чезена. На данный момент известно об одной погибшей, также есть пострадавшие среди других пассажиров.
Также сообщается, что для поднятия автобуса задействовали два подъемных крана.
#Bus #Ucraina, #vigilidelfuoco impegnati con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato [#13marzo 9:30]#A14 Forlì-Cesena pic.twitter.com/avIfDarEci— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022
Как пишут местные СМИ, автобус перевернулся на трассе А14, в нем находились около 20 человек. Автобус направлялся в Пескару. В результате аварии погибла женщина, мать двоих детей. Детей взяли под защиту социальные службы Чезены, их передадут родственникам в Пезаро.
Еще пять человек были доставлены в больницу в Римини.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания намерена предоставить украинским беженцам безвиз.
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