В Італії перекинувся автобус з українськими біженцями, загинула жінка
В Італії перекинувся автобус, який перевозив українських біженців. В результаті загинула українка, мати двох дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter італійської рятувальної служби.
Повідомляється, що аварія сталася в Форлі-Чезена. На даний момент відомо про одну загиблу, також є постраждалі серед інших пасажирів.
Також повідомляється, що для підняття автобуса задіяли два підйомних крани.
#Bus #Ucraina, #vigilidelfuoco impegnati con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato [#13marzo 9:30]#A14 Forlì-Cesena pic.twitter.com/avIfDarEci— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022
Як пишуть місцеві ЗМІ, автобус перекинувся на трасі А14, в ньому знаходилися близько 20 осіб. Автобус прямував до Пескари. В результаті аварії загинула жінка, мати двох дітей. Дітей взяли під захист соціальні служби Чезени, їх передадуть родичам в Пезаро.
Ще п'ять осіб були доставлені в лікарню в Ріміні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія має намір надати українським біженцям безвіз.
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