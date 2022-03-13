В Італії перекинувся автобус з українськими біженцями, загинула жінка

В Італії перекинувся автобус, який перевозив українських біженців. В результаті загинула українка, мати двох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter італійської рятувальної служби.

Повідомляється, що аварія сталася в Форлі-Чезена. На даний момент відомо про одну загиблу, також є постраждалі серед інших пасажирів.

Також повідомляється, що для підняття автобуса задіяли два підйомних крани.

Як пишуть місцеві ЗМІ, автобус перекинувся на трасі А14, в ньому знаходилися близько 20 осіб. Автобус прямував до Пескари. В результаті аварії загинула жінка, мати двох дітей. Дітей взяли під захист соціальні служби Чезени, їх передадуть родичам в Пезаро.

Ще п'ять осіб були доставлені в лікарню в Ріміні.