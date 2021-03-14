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В Италии ожидают улучшения ситуации с COVID в конце весны

Новина українською → Италия, Воскресенье 14 марта 2021 13:29
В Италии ожидают улучшения ситуации с COVID в конце весны Фото: лаборатория (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Италия наблюдает постоянный рост уровня заболеваемости COVID-19, но национальная кампания по вакцинации и более жесткие карантинные ограничения должны привести к улучшению ситуации в конце весны.

Такое мнение в интервью газете "La Repubblica" выразил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает Reuters.

"Применения более суровых мер и постепенный рост количества привитых людей заставляет нас думать, что уже во второй половине весны ситуация с количеством (заражений) будет улучшаться", - заявил министр.

При этом он добавил, что ближайшие недели "будут совсем не легкими".

Сперанца заявил, что вакцины в Италии и Европе были "эффективными и безопасными". По его словам, Италия ожидает поставок 52 миллионов доз во втором квартале года, и кампания по вакцинации будет ускорена, даже в случае дальнейших задержек с поставками.

В настоящее время 6,6 миллиона итальянцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, из них чуть менее 2 миллионов получили необходимые 2 дозы, свидетельствуют данные министерства охраны здоровья.

Напомним, Италия намерена ввести очередной общенациональный локдаун на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля. В эти дни магазины, которые не имеют первоочередного значения, будут закрыты, а людям будет разрешено покидать свои дома только для выхода на работу, в случае необходимости для здоровья и в случае чрезвычайных ситуаций.

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