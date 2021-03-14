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В Італії очікують на покращення ситуації з COVID наприкінці весни

Новость на русском → Італія, Неділя 14 березня 2021 13:29
В Італії очікують на покращення ситуації з COVID наприкінці весни Фото: лабораторія (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Італія спостерігає постійне зростання рівня захворюваності на COVID-19, але національна кампанія з вакцинації та жорсткіші карантинні обмеження мають призвести до покращення ситуації наприкінці весни.

Таку думку в інтерв'ю газеті "La Repubblica" висловив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, передає Reuters.

"Застосування більш суворих заходів та поступове зростання кількості щеплених людей змушує нас думати, що вже у другій половині весни ситуація з кількістю (заражень) буде поліпшуватися", - заявив міністр.

При цьому він додав, що найближчі тижні "будуть зовсім не легкими".

Сперанца заявив, що вакцини в Італії та Європі були "ефективними та безпечними". За його словами, Італія очікує поставок 52 мільйонів доз у другому кварталі року, і кампанія з вакцинації буде прискорена, навіть в разі подальших затримок із поставками.

Наразі 6,6 мільйона італійців отримали принаймні одну дозу вакцини, з них трохи менш як 2 мільйонів отримали необхідні 2 дози, свідчать дані міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, Італія має намір запровадити черговий загальнонаціональний локдаун на великодні вихідні з 3 по 5 квітня. В ці дні магазини, які не мають першочергового значення, будуть зачинені, а людям буде дозволено залишати свої будинки лише для виходу на роботу, в разі потреби для здоров'я та у випадку надзвичайних ситуацій.

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