В Италии из-за непогоды погибли два человека. Есть пострадавшие

В итальянской Тоскане из-за непогоды погибли два человека. Некоторые из пострадавших получили серьезные травмы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
В муниципалитете Лукка из-за падения дерева во время непогоды погиб мужчина. То же самое произошло и в муниципалитете Каррара, однако с женщиной.
Еще четыре человека получили травмы также из-за падения деревьев.
Возле Лукки шквальный ветер сорвал фрагмент кровли и сбросил его на авто с людьми внутри. Сейчас об их состоянии ничего неизвестно.
В прибрежном районе Тосканы Версилия ливень спровоцировал подтопление, а сильный ветер опрокинул зонты и лежаки на пляже.
Некоторых из гражданских пришлось эвакуировать в Лигурии. Непогода повлекла ущерб на побережьях, железной дороге и линии электропередачи.
В Милане городские парки были закрыты из-за угрозы падения веток.
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