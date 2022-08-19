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В Италии из-за непогоды погибли два человека. Есть пострадавшие

Фото: в Италии из-за непогоды погибли два человека (twitter.com/tg2rai)
Автор: Сергей Пышкин

В итальянской Тоскане из-за непогоды погибли два человека. Некоторые из пострадавших получили серьезные травмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

В муниципалитете Лукка из-за падения дерева во время непогоды погиб мужчина. То же самое произошло и в муниципалитете Каррара, однако с женщиной.

Еще четыре человека получили травмы также из-за падения деревьев.

Возле Лукки шквальный ветер сорвал фрагмент кровли и сбросил его на авто с людьми внутри. Сейчас об их состоянии ничего неизвестно.

В прибрежном районе Тосканы Версилия ливень спровоцировал подтопление, а сильный ветер опрокинул зонты и лежаки на пляже.

Некоторых из гражданских пришлось эвакуировать в Лигурии. Непогода повлекла ущерб на побережьях, железной дороге и линии электропередачи.

В Милане городские парки были закрыты из-за угрозы падения веток.

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Италия