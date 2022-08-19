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В Італії через негоду загинули двоє людей. Є постраждалі

Фото: в Італії через негоду загинули двоє людей (twitter.com/tg2rai)
Автор: Сергій Пишкін

В італійській Тоскані через негоду загинули двоє людей. Деякі з постраждалих отримали серйозні травми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

У муніципалітеті Лукка через падіння дерева під час негоди загинув чоловік. Те саме сталося й в муніципалітеті Каррара, однак з жінкою.

Ще четверо людей отримали травми також через падіння дерев.

Біля Лукки шквальний вітер зірвав фрагмент покрівлі і скинув його на авто з людьми всередині. Наразі про їх стан нічого невідомо.

У прибережному районі Тоскани Версілія злива спровокувала підтоплення, а сильний вітер перекинув парасолі й лежаки на пляжі.

Деяких з цивільних довелося евакуювати у Лігурії. Негода спричинила шкоду на узбережжях, залізниці та лінії електропередачі.

У Мілані міські парки були зачинені через загрозу падіння гілок.

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Італія