В Италии из-за непогоды погибли два человека. Есть пострадавшие

В муниципалитете Лукка из-за падения дерева во время непогоды погиб мужчина. То же самое произошло и в муниципалитете Каррара, однако с женщиной.

Еще четыре человека получили травмы также из-за падения деревьев.

Возле Лукки шквальный ветер сорвал фрагмент кровли и сбросил его на авто с людьми внутри. Сейчас об их состоянии ничего неизвестно.

В прибрежном районе Тосканы Версилия ливень спровоцировал подтопление, а сильный ветер опрокинул зонты и лежаки на пляже.

Некоторых из гражданских пришлось эвакуировать в Лигурии. Непогода повлекла ущерб на побережьях, железной дороге и линии электропередачи.

В Милане городские парки были закрыты из-за угрозы падения веток.

#Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levante genovese. Dal mattino #vigilidelfuoco in azione per alberi caduti, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà: 150 interventi svolti [#18agosto 12:45] pic.twitter.com/RDbU83q7Do