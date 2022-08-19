ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Італії через негоду загинули двоє людей. Є постраждалі

Новость на русском →
П'ятниця 19 серпня 2022 12:23
В Італії через негоду загинули двоє людей. Є постраждалі Фото: в Італії через негоду загинули двоє людей (twitter.com/tg2rai)
Автор: Сергій Пишкін

В італійській Тоскані через негоду загинули двоє людей. Деякі з постраждалих отримали серйозні травми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

У муніципалітеті Лукка через падіння дерева під час негоди загинув чоловік. Те саме сталося й в муніципалітеті Каррара, однак з жінкою.

Ще четверо людей отримали травми також через падіння дерев.

Біля Лукки шквальний вітер зірвав фрагмент покрівлі і скинув його на авто з людьми всередині. Наразі про їх стан нічого невідомо.

У прибережному районі Тоскани Версілія злива спровокувала підтоплення, а сильний вітер перекинув парасолі й лежаки на пляжі.

Деяких з цивільних довелося евакуювати у Лігурії. Негода спричинила шкоду на узбережжях, залізниці та лінії електропередачі.

У Мілані міські парки були зачинені через загрозу падіння гілок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам