В Італії через негоду загинули двоє людей. Є постраждалі
В італійській Тоскані через негоду загинули двоє людей. Деякі з постраждалих отримали серйозні травми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.
У муніципалітеті Лукка через падіння дерева під час негоди загинув чоловік. Те саме сталося й в муніципалітеті Каррара, однак з жінкою.
Ще четверо людей отримали травми також через падіння дерев.
Біля Лукки шквальний вітер зірвав фрагмент покрівлі і скинув його на авто з людьми всередині. Наразі про їх стан нічого невідомо.
Dopo il Garda che prometteva pioggia (e l’ha fatta!), il video che mi arriva da mio cognato a #fortedeimarmi sul #maltempo in #Toscana pic.twitter.com/NCluyA6sDM— SonoPaola (@sono_paola) August 18, 2022
У прибережному районі Тоскани Версілія злива спровокувала підтоплення, а сильний вітер перекинув парасолі й лежаки на пляжі.
Деяких з цивільних довелося евакуювати у Лігурії. Негода спричинила шкоду на узбережжях, залізниці та лінії електропередачі.
У Мілані міські парки були зачинені через загрозу падіння гілок.
#Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levante genovese. Dal mattino #vigilidelfuoco in azione per alberi caduti, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà: 150 interventi svolti [#18agosto 12:45] pic.twitter.com/RDbU83q7Do— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 18, 2022
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