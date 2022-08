В Італії через негоду загинули двоє людей. Є постраждалі

У муніципалітеті Лукка через падіння дерева під час негоди загинув чоловік. Те саме сталося й в муніципалітеті Каррара, однак з жінкою.

Ще четверо людей отримали травми також через падіння дерев.

Біля Лукки шквальний вітер зірвав фрагмент покрівлі і скинув його на авто з людьми всередині. Наразі про їх стан нічого невідомо.

У прибережному районі Тоскани Версілія злива спровокувала підтоплення, а сильний вітер перекинув парасолі й лежаки на пляжі.

Деяких з цивільних довелося евакуювати у Лігурії. Негода спричинила шкоду на узбережжях, залізниці та лінії електропередачі.

У Мілані міські парки були зачинені через загрозу падіння гілок.

#Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levante genovese. Dal mattino #vigilidelfuoco in azione per alberi caduti, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà: 150 interventi svolti [#18agosto 12:45] pic.twitter.com/RDbU83q7Do