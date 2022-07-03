В Италии назвали единственное видение окончания войны в Украине

Закончить войну в Украине необходимо дипломатическим путем. Однако российские власти не желают садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью Corriere della Sera.

"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, которые Путин всегда отвергал. Путь - дипломатическое решение, но перемирие может быть достигнуто лишь в том случае, если российская армия прекратит бомбить мирное население Украины", - считает он.

Итальянский министр также добавил, что Украина имеет право защищаться и ее нужно поддерживать, а также сказал, что Рим продолжает держать контакт с Москвой через свое посольство, надеясь на мирное урегулирование ситуации.

Напомним, ранее Офисе президента заявили, что Украина не согласится вернуться за стол переговоров с Россией, пока не укрепит собственные позиции.

Добавим, как считает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, переговоры с Кремлем стоит проводить только после поражения России.

При этом в НАТО заявили, что Украина в переговорах с РФ сама определит, что для нее является приемлемым.

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