ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Італії назвали єдине бачення закінчення війни в Україні

Новость на русском →
Рим, Неділя 03 липня 2022 10:52
В Італії назвали єдине бачення закінчення війни в Україні Фото: міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Закінчити війну в Україні необхідно дипломатичним шляхом. Однак російська влада не бажає сідати за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна. Зеленський неодноразово демонстрував ознаки відкритості, які Путін завжди відкидав. Шлях - дипломатичне рішення, але перемир'я може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо російська армія припинить бомбардувати мирне населення України", - вважає він.

Італійський міністр також додав, що Україна має право захищатися та її потрібно підтримувати, а також сказав, що Рим продовжує тримати контакт з Москвою через своє посольство, сподіваючись на мирне урегулювання ситуації.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україна не погодиться повернутися за стіл переговорів з Росією, поки не зміцнить власні позиції.

Додамо, як вважає міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас, переговори з Кремлем варто проводити тільки після поразки Росії.

При цьому в НАТО заявили, що Україна в переговорах з РФ сама визначить, що для неї є прийнятним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Італія Війна Росії проти України
NEWS
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту